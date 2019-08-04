سعر الريال السعودى اليوم الآحد 4 -8 -2019 بالبنوك العاملة فى مصر
استقر سعر الريال السعودى اليوم الآحد 4 -8 -2019 ، على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر مقابل الجنيه المصرى،4.40 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
يعرض لكم "الفجر"، سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 29-7-2019، فى مختلف البنوك العاملة في مصر، محدثة أولا بأول، وفيما يلى أسعار العملات أمام الجنية المصرى وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر.
سعر الريال السعودى اليوم الآحد 4 -8 -2019
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى اليوم الآحد 4 -8 -2019
4.41 جنيه للشراء.
4.44 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى اليوم الآحد 4 -8 -2019
4.4 جنيه للشراء.
4.44 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك البركة اليوم الآحد 4 -8 -2019
4.34 جنيه للشراء.
4.47 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك مصر اليوم الآحد 4 -8 -2019
4.4 جنيه للشراء.
4.44 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib اليوم الآحد 4 -8 -2019
4.39 جنيه للشراء.
4.43 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية اليوم الآحد 4 -8 -2019
4.38 جنيه للشراء.
4.43 جنيه للبيع.
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