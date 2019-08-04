ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سعر الريال السعودى اليوم الآحد 4 -8 -2019 بالبنوك العاملة فى مصر

الأحد 04/أغسطس/2019 - 10:20 ص
سعر الريال السعودى اليوم الآحد 4 -8 -2019 بالبنوك العاملة فى مصر
الريال السعودى
Advertisements
طباعة
 
Advertisements


استقر سعر الريال السعودى اليوم  الآحد 4 -8 -2019 ، على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر مقابل الجنيه المصرى،4.40 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



يعرض لكم "الفجر"، سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 29-7-2019، فى مختلف البنوك العاملة في مصر، محدثة أولا بأول، وفيما يلى أسعار العملات أمام الجنية المصرى وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر.



سعر الريال السعودى اليوم  الآحد 4 -8 -2019 


سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى اليوم  الآحد 4 -8 -2019 


4.41 جنيه للشراء.

4.44 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى اليوم  الآحد 4 -8 -2019 


4.4 جنيه للشراء.

4.44 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى بنك البركة اليوم  الآحد 4 -8 -2019 


4.34 جنيه للشراء.

4.47 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك مصر اليوم  الآحد 4 -8 -2019 


4.4 جنيه للشراء.

4.44 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib اليوم  الآحد 4 -8 -2019 


4.39 جنيه للشراء.

4.43 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية اليوم الآحد 4 -8 -2019 


4.38 جنيه للشراء.

4.43 جنيه للبيع.




Advertisements
المزيد عن: شركات الصرافة سعر الريال مقابل الجنيه سعر الريال فى السوق السوداء سعر الريال اليوم سعر الريال السعودى سعر الريال الآن سعر الريال الريال السعودى اخبار الاقتصاد أسعار العملات
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
5
x
ركلات جزاء
4
ميلان - إيطاليا
كأس السوبر الألماني
بوروسيا دورتموند
2
x
20:30
0
بايرن ميونيخ