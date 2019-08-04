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هل تسبب عادل إمام في انفصال نيكول سابا عن زوجها يوسف الخال؟

الأحد 04/أغسطس/2019 - 10:03 ص
هل تسبب عادل إمام في انفصال نيكول سابا عن زوجها يوسف الخال؟
يوسف الخال ونيكول سابا
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الفجر الفني
 
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ترددت شائعات في الفترة الماضية، حول تسبب الزعيم عادل إمام، في انفصال نيكول سابا عن زوجها الفنان يوسف الخال، بسبب مشاهدها الجريئة في فيلم "التجربة الدنماركية".

إلا أن يوسف الخال أوضح في لقاء تلفزيوني له أنهما بالفعل انفصل في وقت إنتاج فيلم "التجربة الدنماركية" ولكن ليس بسبب الفيلم ولكن كان هناك أسباب خاصة، وأيدته نيكول سابا، في تصريحه موضحة أن تعتز بمشاركتها في هذا الفيلم الذي يعد نقطة تحول هامة في مشوراها الفني.

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