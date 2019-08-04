شرطة موسكو تحتجز أكثر من 800 شخص في الاحتجاجات

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أفادت جماعة مراقبة الاعتقالات ان الشرطة في موسكو اتخذت إجراءات صارمة ضد مظاهرة احتجاجية غير مصرح بها في عطلة نهاية الأسبوع الثانية على التوالي يوم السبت، واحتجزت أكثر من 800 شخص في مظاهرة احتجاج ضد استبعاد بعض المرشحين المستقلين والمعارضين من انتخابات مجلس المدينة.



رفض مسؤولو الانتخابات التوقيعات التي يحتاجها العديد من المرشحين للتأهل للانتخابات المحلية التي ستجري الشهر القادم. أثار القرار عدم الرضا عن البيئة السياسية التي يهيمن عليها حزب روسيا المتحدة المتحالف مع الكرملين، حيث يتم تهميش الأصوات المعارضة أو تجاهلها أو قمعها.



وقالت منظمة OVD-Info، التي تتتبع عمليات الاعتقال في روسيا، انه تم اعتقال 828 شخصًا يوم السبت. كما اشارت وزارة الداخلية الروسية الي ان العدد كان حوالي 600 في حشد من 1500 محتج، على الرغم من الاعتقاد بتقليل الشرطة لتقديرات الحشود لأحداث المعارضة.



وجاءت الاعتقالات بعد أسبوع من اعتقال السلطات لما يقرب من 1400 شخص في احتجاج مماثل.

