ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سعر الدولار اليوم الآحد 4 -8 -2019

الأحد 04/أغسطس/2019 - 10:07 ص
سعر الدولار اليوم الآحد 4 -8 -2019
Advertisements
طباعة
محمد المسلمي
 
Advertisements


يعرض لكم "الفجر"، سعر الدولار اليوم الآحد 4 -8 -2019  فى مختلف البنوك العاملة في مصر، محدثة أولا بأول، وفيما يلى أسعار العملات أمام الجنية المصرى وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر.


استقر سعر الدولار اليوم الآحد 4 -8 -2019 على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر مقابل الجنيه المصرى،عند سعر 16.52 جنيها للشراء، و16.65 جنيها للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بمقدمتها البنك المركزي.



سعر الدولار اليوم الآحد 4 -8 -2019


سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم الآحد 4 -8 -2019


16.52 جنيه للشراء.

16.65 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى اليوم الآحد 4 -8 -2019



16.56 جنيه للشراء.

16.66 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصراليوم الآحد 4 -8 -2019



16.56 جنيه للشراء.

16.66 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك القاهرة اليوم الاثنين 29-7-2019



16.55 جنيه للشراء.

16.65 جنيه للبيع.




سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى اليوم الآحد 4 -8 -2019



16.56 جنيه للشراء.

16.66 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib اليوم الآحد 4 -8 -2019


16.54 جنيه للشراء.

16.64 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية اليوم الآحد 4 -8 -2019



16.54 جنيه للشراء.

16.64 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك عودة اليوم الآحد 4 -8 -2019


16.56 جنيه للشراء.

16.66 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم الآحد 4 -8 -2019 

Advertisements
المزيد عن: سعر الدولار اليوم فى مصر سعر الدولار الدولار مقابل الجنيه الدولار اليوم الدولار اسعار الدولار اليوم اسعار الدولار اخبار مصر اخبار الاقتصاد الان فى مصر اخبار الاقتصاد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
5
x
ركلات جزاء
4
ميلان - إيطاليا
كأس السوبر الألماني
بوروسيا دورتموند
2
x
20:30
0
بايرن ميونيخ