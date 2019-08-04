



يعرض لكم "الفجر"، سعر الدولار اليوم الآحد 4 -8 -2019 فى مختلف البنوك العاملة في مصر، محدثة أولا بأول، وفيما يلى أسعار العملات أمام الجنية المصرى وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر.





استقر سعر الدولار اليوم الآحد 4 -8 -2019 على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر مقابل الجنيه المصرى،عند سعر 16.52 جنيها للشراء، و16.65 جنيها للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بمقدمتها البنك المركزي.









سعر الدولار اليوم الآحد 4 -8 -2019





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم الآحد 4 -8 -2019





16.52 جنيه للشراء.

16.65 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى اليوم الآحد 4 -8 -2019









16.56 جنيه للشراء.

16.66 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى بنك مصراليوم الآحد 4 -8 -2019









16.56 جنيه للشراء.

16.66 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة اليوم الاثنين 29-7-2019









16.55 جنيه للشراء.

16.65 جنيه للبيع.













سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى اليوم الآحد 4 -8 -2019









16.56 جنيه للشراء.

16.66 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib اليوم الآحد 4 -8 -2019





16.54 جنيه للشراء.

16.64 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى بنك الإسكندرية اليوم الآحد 4 -8 -2019









16.54 جنيه للشراء.

16.64 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى بنك عودة اليوم الآحد 4 -8 -2019





16.56 جنيه للشراء.

16.66 جنيه للبيع.



