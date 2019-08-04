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منال الأنصاري والبحيري في عرض أزياء مصري سعودي بدبي (صور)

الأحد 04/أغسطس/2019 - 10:06 ص
منال الأنصاري والبحيري في عرض أزياء مصري سعودي بدبي (صور)
منال الأنصاري
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تستقبل دولة الإمارات أواخر شهر أغسطس الحالي عرض أزياء مصري سعودي ضخم بمشاركة مصمم الأزياء الشهير هاني البحيري، ومصممة الأزياء منال الأنصاري، وحضور عدد كبير من مصممي الأزياء في الوطن العربي من تونس والجزائر والكويت ولبنان.

 

ويُعرّض خلال الفاعلية كولكشن أزياء خريف وشتاء 2020، وأحدث صيحات الموضة العالمية، بالإضافة إلى إطلاق عدة مبادرات لدعم المواهب الشابة في المنطقة العربية.

 

يذكر أن هاني البحيري سيترأس مسابقة "توب موديل أوورد" لاختيار أفضل موديل في 2019، والمقرر انطلاقها فى الخامس من أكتوبر المقبل، وستحيي الحفل الفنانة شاهيناز.

منال الأنصاري والبحيري في عرض أزياء مصري سعودي بدبي (صور)
منال الأنصاري والبحيري في عرض أزياء مصري سعودي بدبي (صور)
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