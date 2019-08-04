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رسميا.. ميلان يتعاقد مع أفضل لاعب في أمم إفريقيا

الأحد 04/أغسطس/2019 - 10:05 ص
رسميا.. ميلان يتعاقد مع أفضل لاعب في أمم إفريقيا
إسماعيل بن ناصر
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الفجر الرياضي
 
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أعلن نادي ميلان الإيطالي التعاقد مع إسماعيل بن ناصر نجم خط وسط منتخب الجزائر قادمًا من فريق إمبولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف نادى ميلان عبر صفحته الرسمية على "تويتر" أن إسماعيل بن ناصر نجم منتخب الجزائر سيرتدى قميص الفريق لمدة 5 سنوات مقبلة.

وظهر إسماعيل بن ناصر بشكل مميز مع منتخب الجزائر فى بطولة كأس الأمم الإفريقية التى أقيمت فى مصر وتم اختياره أفضل لاعب فى البطولة التى توج بها المنتخب الجزائري.

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