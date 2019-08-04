ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"صحية الحرس الوطني" تُقدِّم نصائح توعوية للحجاج قبل بدء المناسك

الأحد 04/أغسطس/2019 - 10:02 ص
صحية الحرس الوطني تُقدِّم نصائح توعوية للحجاج قبل بدء المناسك
الحجاج
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements

قدَّمت مديرية الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، اليوم الأحد، سلسلة نصائح توعوية للحجاج بهدف الحفاظ على صحتهم خلال أداء المناسك المقدسة.

 

وقالت «الشؤون الصحية» في إنفوجرافين اطلعت عليهما «عاجل»: «أخي الحاج، لتجنُّب الإرهاق وضربات الشمس بقدر الإمكان ابتعد عن الوقوف بالشمس فترات طويلة، ويمكنك استخدام المظلات للوقاية من الشمس ويجب شرب كميات كافية من الماء بشكل مستمر».

 

كما أوضحت ما يجب أن يفعله الحاج في حالة التعرُّض للرعاف (النزف من الأنف)، وهي أن يجلس المصاب بحيث يكون اتجاه رأسه إلى الأمام، والضغط على الأنف من الخارج باستعمال قطعة قماش نظيفة، والاستمرار في الضغط لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس دقائق.

 

Advertisements
المزيد عن: نصائح توعوية صحية الحرس الوطني بدء المناسك الحجاج
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
5
x
ركلات جزاء
4
ميلان - إيطاليا
كأس السوبر الألماني
بوروسيا دورتموند
2
x
20:30
0
بايرن ميونيخ