"صحية الحرس الوطني" تُقدِّم نصائح توعوية للحجاج قبل بدء المناسك

قدَّمت مديرية الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، اليوم الأحد، سلسلة نصائح توعوية للحجاج بهدف الحفاظ على صحتهم خلال أداء المناسك المقدسة.

وقالت «الشؤون الصحية» في إنفوجرافين اطلعت عليهما «عاجل»: «أخي الحاج، لتجنُّب الإرهاق وضربات الشمس بقدر الإمكان ابتعد عن الوقوف بالشمس فترات طويلة، ويمكنك استخدام المظلات للوقاية من الشمس ويجب شرب كميات كافية من الماء بشكل مستمر».

كما أوضحت ما يجب أن يفعله الحاج في حالة التعرُّض للرعاف (النزف من الأنف)، وهي أن يجلس المصاب بحيث يكون اتجاه رأسه إلى الأمام، والضغط على الأنف من الخارج باستعمال قطعة قماش نظيفة، والاستمرار في الضغط لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس دقائق.