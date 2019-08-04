تصاعد التوتر في كشمير وسط مناوشات بين الهند وباكستان

Advertisements

تصاعدت التوترات على طول الحدود العسكرية بين الهند وباكستان في منطقة الهيمالايا المتنازع عليها في كشمير حيث نشرت الهند المزيد من القوات وأمرت الآلاف من الزوار بالخروج من المنطقة.



قالت الشرطة الباكستانية إن إطلاق النار من الجانب الهندي على طول خط السيطرة اليوم الأحد أدى إلى إصابة امرأة في الوقت الذي تسببت فيه المناوشات المستمرة في نشر الخوف في القرى الحدودية.



ينتقل سكان الحدود على الجانب الباكستاني إلى أماكن أكثر أمانًا أو بدأوا في بناء مستودعات جديدة مع تعزيز الملاجئ الموجودة بالقرب من منازلهم.



وعادة ما يلوم الخصوم المسلحون نوويا الطرف الآخر على بدء مناوشات حدودية، لكن يأتي آخرها وسط أمر الهند بإجلاء السياح والحجاج الهندوس وتعزيز القوات في جزءها من كشمير.

