جوارديولا يطعن في فوز ليفربول بدوري أبطال أوروبا
الأحد 04/أغسطس/2019 - 09:49 ص
الفجر الرياضي
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قلل بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من الرغبة الجامحة للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا كما فعل ليفربول.
وقال جوارديولا لصحيفة "مترو" الإنجليزية: " علينا البحث عن لقب دوري أبطال أوروبا لأنه بطولة من الصعب الفوز بها ولكن لا أحب المغامرة بكل شيء لأن الفوز بالدوري الإنجليزي يجعلنا سعداء فأنا أريد أن أكون سعيدًا لمدة 11 شهرًا ولماذا عليً الانتظار حتى شهر فبراير من أجل سبعة مباريات وأغامر بكل ما لدي في دوري أبطال أوروبا".
وأضاف جوارديولا: "من أجل الحفاظ على حيوية الفريق وتركيزه يجب أن تأتي بطولة الدوري في المقام الأول دائمًا ولكن لماذا تلك البطولة أفضل مما نحققه على مدار 11 شهرًا.. ليفربول كان يرغب في الفوز بالدوري الإنجليزي بعد مرور 29 عامًا على فوزه الأخير بتلك البطولة".
وتابع جوارديولا: "ما حققه ليفربول في دوري الأبطال كان أمرًا لا يُصدق، ولكننا كنا الأفضل في الدوري الإنجليزي وما فعلناه كان لا يصدق بالفوز بأربعة ألقاب في موسم واحد.. أعتقد أنني أرغب بذلك دائمًا أكثر من دوري أبطال أوروبا".
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