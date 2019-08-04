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لهذا السبب.. زينة مُتهمة بتقليد شعبان عبد الرحيم

الأحد 04/أغسطس/2019 - 09:54 ص
لهذا السبب.. زينة مُتهمة بتقليد شعبان عبد الرحيم
زينة
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الفجر الفني
 
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ظهرت الفنانة زينة، على غلاف إحدى المجلات العربية الشهيرة، في عددها الجديد، مرتدية بدلة تتميز بألوان عديدة مختلفة وغير متناسقة تماما، وهو ما جعلها مادة للسخرية من قبل متابعيها، الذين اتهموها بتقليد الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم، الذي يتميز باختيار ملابس غير متناسقة.

ومن التصريحات التي أدلت بها زينة، لصالح هذه المجلة أنها تراهن على مبلغ مليون دولار إذا تزوجت برجل أخر بعد الفنان أحمد عز، الذي ادعت أنه تزوجها عرفيا وأنجب منها توأمها زين الدين وعز الدين.

لهذا السبب.. زينة مُتهمة بتقليد شعبان عبد الرحيم
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