ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وزير الأوقاف يعقد اجتماعا تحضيريا لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الأحد 04/أغسطس/2019 - 09:48 ص
وزير الأوقاف يعقد اجتماعا تحضيريا لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
الدكتور محمد مختار جمعة - أرشيفية
Advertisements
طباعة
محمود الجلاد
 
Advertisements
يعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اجتماعا تحضيريا بشأن انعقاد المؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في الخامس عشر والسادس عشر من شهر سبتمبر المقبل بحضور دولي واسع.

ويدور موضوع المؤتمر حول "فقه بناء الدول"، حيث يجتمع الوزير بالدكتور أحمد عجيبة أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ولجنة الإعلام بالمجلس، وفريق عمل المؤتمر بالمجلس، لإنهاء جميع الترتيبات الخاصة بالمؤتمر والبحوث المقدمة.

واعتمدت وزارة الأوقاف، صرف 17 مليونًا وتسعمائة ألف جنيه لعمارة المساجد، وذلك من الموارد الذاتية للوزارة.

ويأتي ذلك في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، وفي إطار خطة الوزارة لعمارة المساجد على مستوى الجمهورية.

وكانت الأوقاف، قد حققت أكثر من 35 مليونا و31 ألفًا و600 جنيه حصيلة مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
5
x
ركلات جزاء
4
ميلان - إيطاليا
كأس السوبر الألماني
بوروسيا دورتموند
2
x
20:30
0
بايرن ميونيخ