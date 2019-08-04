كيف تصرف كاظم الساهر مع فتاة اقتحمت حفل مهرجان "إهدن"؟





وفي التفاصيل صعدت فتاة، على المسرح أثناء تقديم كاظم الساهر أغنيته "قولي أحبك" وبدأت ترقص امامه، فتركها ترقص على المسرح وأكمل غنائه، وبعد انتهائه من الغناء أمسك بيدها وأنزلها عن المسرح بكل هدوء .









كثير ما يتعرض الفنانون، لمواقف محرجة على خشبات المسرح خلال إحيائهم لحفلاتهم الغنائية، وهو الأمر الذي واجهه الفنان العراقي كاظم الساهر، خلال إحيائه حفل ضمن فعاليات مهرجانت إهدن الدولية.