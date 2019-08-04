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وزير يمني: إيران أكبر بؤرة لتهديد أمن الشرق الأوسط

الأحد 04/أغسطس/2019 - 09:03 ص
وزير يمني: إيران أكبر بؤرة لتهديد أمن الشرق الأوسط
إيران
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وكالات
 
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قال وزير السياحة اليمني الدكتور محمد  قباطي، عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، إن مآسي اليمن تبرهن بأن منح الفرص وإسترضاء نظام الملالي في إيران نهج مخيب للآمال وكارثي المآل؛ فذلك لم يؤدي إلى تحسين سلوك نظام ملالي طهران بل على العكس منه شجعهم للتصعّيد من سياساتهم الخبيثة وتحولوا إلى أكبر بؤرة لزعزعة الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط.

 

وبالنسبة للأوضاع فى الحديدة أكد قباطي، أن الوضع في مدينة الحديدة كان يقتضي انسحاب الطرف الانقلابي  ، وتسليم المؤسسات للدولة وفقا لما ينص عليه القرار 2216 ، لافتا إلى أن ما تم بالفعل هو محاولة إيجاد طرف أخر وهمي بخلاف الطرف الشرعي لإدارة الوضع بعد انسحاب المليشيات من ميناء الحديدة ، مشددا على أن المجتمع الدولي يجب أن يقوم بتنفيذ اتفاقات الأمم المتحدة بشأن الأزمة في اليمن، مطالبا بمقاربة جادة من الأمم المتحدة تتسق مع قراراتها.

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