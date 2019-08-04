أحمد الجارالله: العالم لم يعد يعبأ بتهديدات إيران
الأحد 04/أغسطس/2019 - 08:49 ص
وكالات
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أكد الكاتب الكويتى، أحمد الجار الله، أن العالم لم يعد يعبأ بالتهديدات التى يطلقها المسؤولين الإيرانيين خلال الفترة الحالة وآخرهم وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف.
وقال أحمد الجار
الله، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": ظريف وزير خارجيه إيران
هدد بأن إيران ستتخذ نهجا غير مكتمل يعني راح تنتج إيران قنبلة ذرية".
وتابع الكاتب الكويتى: "نقول لظريف العالم لم يعد يعبأ بهذه المفزعات
فكوريا الشمالية ماذا نفعها قنابلها الذرية، شعبها جاع وهي تعزف على أنغام هذا الادعاء
بأنها تمتلك قنبلة ذرية، ياظريف جوع شعبك وانتج قنبله ذرية".
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