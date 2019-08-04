محمد صلاح يتحدى مانشستر سيتي بحثا عن ثاني ألقابه التاريخية

يواجه محمد صلاح رفقة ليفربول فريق مانشستر سيتي في الساعة الرابعة عصر اليوم على ملعب ويمبلي في مباراة بطولة الدرع الخيرية الإنجليزي "السوبر الإنجليزي".





ويسعى محمد صلاح لقيادة ليفربول للفوز على مانشستر سيتي واقتناص ثاني ألقابه التاريخية مع الريدز بعدما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

ويسعى مانشستر سيتي لمواصلة الهيمنة على الدرع الخيرية بحصد اللقب للموسم الثاني على التوالي أما ليفربول ومحمد صلاح فيخططان لإيقاف سيطرة مان سيتي على الألقاب المحلية.

ويفتقد ليفربول في مباراة اليوم لجهود لاعبه السنغالي ساديو ماني الذي سينضم للتدريبات غداً بعد انتهاء الراحة السلبية التي استمرت 16 يوماً بناء على قرار يورجن كلوب المدير الفني للريدز





ويغيب عن مانشستر سيتي في مباراة اليوم إيميرك لابورت وبنجامين ميندي بداعي الإصابة وهناك احتمالات لإراحة سيرجيو أجويرو وإيدرسون وجابرييل خيسوس ورياض محرز لانضمامه لتدريبات أول أمس الجمعة.