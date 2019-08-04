الأورمان: السيسي وجه بتجهيز منازل مبادرة حياة كريمة بالأثاث
الأحد 04/أغسطس/2019 - 08:35 ص
نعيم يوسف
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قال محمود فؤاد، نائب مدير جمعية الأورمان، إن مبادرة حياة كريمة لن تنجح إلا بالعمل الجماعي.
وأضاف "فؤاد"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد رؤيته للمنازل طلب منهم تجهيزها بالأثاث أيضا.
وتابع نائب مدير جمعية الأورمان، أن تكلفة فرش المنزل، غرفتين، وغرفة أطفال، وثلاجة وبوتاجاز، وغسالة، ومروحتين، ومطبخ قطعتين، و"كنبتين بلدي"، وهذا يتكلف 32 ألف جنيها، ولكن الشخص المستفيد يحصل عليها مجانا، معقبا: "مبيدفعش ولا مليم".
وأضاف "فؤاد"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد رؤيته للمنازل طلب منهم تجهيزها بالأثاث أيضا.
وتابع نائب مدير جمعية الأورمان، أن تكلفة فرش المنزل، غرفتين، وغرفة أطفال، وثلاجة وبوتاجاز، وغسالة، ومروحتين، ومطبخ قطعتين، و"كنبتين بلدي"، وهذا يتكلف 32 ألف جنيها، ولكن الشخص المستفيد يحصل عليها مجانا، معقبا: "مبيدفعش ولا مليم".
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