السودانيون يترقبون توقيع وثيقة الإعلان الدستوري

تترقب الأوساط السودانية الأحد التوقيع على الإعلان الدستوري وذلك بعد استكمال صياغته النهائية. وقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان إن الاتفاق الذي عقد بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير انتظره الشعب السوداني منذ الاستقلال.

وذكر البرهان في تصريحات أن أبواب السودان الآن مشرعة لاستيعاب جميع أبنائه ومكوناته، مضيفا أن أعضاء المجلس "جاهزون لاستكمال المشوار جنبا إلى جنب مع الحرية والتغيير"، مشيرا إلى أن الاتفاق أسس لبناء الحكومة المدنية لتصبح واقعا بعد انتظار" .

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير في السودان، مدني عباس مدني، إن مسار التفاوض استطاع تجاوز كل العقبات التي اعترضته.

وأضاف مدني، في مؤتمر صحفي في الخرطوم، أنه تم الانتهاء من كل النقاط المتعلقة بالإعلان الدستوري.

وأكد الوسيط الإثيوبي الخاص للسودان محمود درير، إنّ الاتحاد الإفريقي هو الضامن للاتفاق في السودان، وإن جامعة الدول العربية، داعم مهم لهذه المرحلة، للمشاركة في بناء سودان جديد، مطالباً برفع اسم السودان من سجل الدول الداعمة للإرهاب.