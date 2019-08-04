بعد تكريمها من السيسي.. أوليفيا عادل تكشف أهمية العقار الجديد لعلاج "فيروس سي"



وأضافت "عادل"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن العقار الجديد يستخدم مواد طبيعية وسيكون له تأثير آمن أكثر، ويكمل عمل باقي الأدوية الأخرى.



وتابعت أن الكثير من الشباب ليس لديهم القدرة على الاستمرار في طموحاتهم، مشددة على أنها تضع خطة للعمل، ويجب أن يكون الشخص أمينا فيما يفعله.

قالت أوليفيا عادل، أحدى الذين تم تكريمهم في المؤتمر الوطني السابع للشباب، من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنها ابتكرت دواء جديد سوف يحقق طفرة في علاج "فيروس سي".