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عمر خيرت يختتم الليلة الأخيرة من مهرجان "محكي القلعة"

الأحد 04/أغسطس/2019 - 08:13 ص
عمر خيرت يختتم الليلة الأخيرة من مهرجان محكي القلعة
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يختتم الموسيقار عمر خيرت، الليلة الأخيرة من مهرجان "محكى القلعة" للموسيقى والغناء، المقرر إقامته فى الفترة من 18 أغسطس وحتى 1 سبتمبر المقبل. 

ويقام المهرجان تحت عاية تحت رعاية وزارة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ورئيس مهرجان محكى القلعة.

وفي سياق مشابه من المرتقب أن يحيي عمر خيرت حفلين موسيقيين بمكتبة الإسكندرية مساء يومي الخامس والسادس من أغسطس على المسرح الكبير.

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