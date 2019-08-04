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أستاذ باطنة يحذر الحجاج

الأحد 04/أغسطس/2019 - 08:09 ص
أستاذ باطنة يحذر الحجاج
أستاذ باطنة
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نعيم يوسف
 
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حذر الدكتور حسام محمود صبري غنيم، أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي بكلية طب جامعة بني سويف، من بعض الأمراض المعدية التي قد يصاب بها الحاج خلال أداء مناسك الحج.

وأضاف "غنيم"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن الميكروبات قد تنتقل بالنفس أو اللمس، أو سوائل الجسم، وبنفس الطريقة تنتشر الفيروسات.

وتابع أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي بكلية طب جامعة بني سويف، أن فرص انتشار الأمراض تزيد في التجمعات البشرية الكبيرة.
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