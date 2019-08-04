"الأورمان": نعمل على تجهيز 180 قرية والانتهاء منها خلال عام



وأضاف "فؤاد"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن تجهيز المنزل الذي مساحته 75 متر، في مبادرة حياة كريمة يتكلف 50 ألف جنيهًا، لافتا إلى أن ذلك يوفر فرص عمل، وأحيانا يعمل صاحب المنزل نفسه ويحصل على مال مقابل ذلك.



وتابع نائب مدير جمعية الأورمان، أنهم يعملون حاليا على 180 قرية سوف ينتهون منهم خلال عام، موضحا أنهم يجهزون الخدمات العامة في القرية مثل البريد وغيرها من الخدمات.

قال محمود فؤاد، نائب مدير جمعية الأورمان، إن الجمعية تعمل في جميع الأنشطة الموجودة في مبادرة حياة كريمة، موضحا أنهم انتهوا من تطوير 32 ألف منزل في 833 قرية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.