خالد الجندي: بعض الدعاة يرون الناس حشرات (فيديو)
الأحد 04/أغسطس/2019 - 07:54 ص
نعيم يوسف
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قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن مسألة تجديد الخطاب الديني خرجت من الساحة العلمية، ودخل في الساحة الإنسانية، لافتا إلى أن الداعية يجب أن يكون لديه التزام نفسي.
وأضاف "الجندي"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، الفضائية، أنه "لو الأزهر فقط اللي انفرد بتجديد الخطاب الديني لن ينجح هذا المشروع.. لازم نكون واضحين" -حسب قوله-.
وتابع الداعية الإسلامي، أن قضية تجديد الخطاب الديني مشتركة بين مؤسسات مختلفة مثل وزارة الخارجية، والطب النفسي، موضحا أنه لا يجب تحديد الموضوع.
وشدد على أن الأمر له علاقة بالتكوين النفسي للداعية وهناك داعية يرى الدنيا سوداء، ودعاة يرون الناس حشرات، ودعاة يرون الناس كلهم طيبون، والأمر يحتاج لتأهيل نفسي، وتجديد الخطاب الديني يحتاج لمؤتمر قومي.
وأضاف "الجندي"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، الفضائية، أنه "لو الأزهر فقط اللي انفرد بتجديد الخطاب الديني لن ينجح هذا المشروع.. لازم نكون واضحين" -حسب قوله-.
وتابع الداعية الإسلامي، أن قضية تجديد الخطاب الديني مشتركة بين مؤسسات مختلفة مثل وزارة الخارجية، والطب النفسي، موضحا أنه لا يجب تحديد الموضوع.
وشدد على أن الأمر له علاقة بالتكوين النفسي للداعية وهناك داعية يرى الدنيا سوداء، ودعاة يرون الناس حشرات، ودعاة يرون الناس كلهم طيبون، والأمر يحتاج لتأهيل نفسي، وتجديد الخطاب الديني يحتاج لمؤتمر قومي.
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