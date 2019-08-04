برشلونة يحدد سعر كوتينيو للإعارة



قرر نادي برشلونة الإسباني، التهاون في فكرة رحيل البرازيلي فيليب كوتينهو لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.





وأشارت بعض التقارير الصحفية اليوم، إلى أن البلوجرانا لا يمانع في رحيل اللاعب على سبيل الإعارة مقابل 25 مليون يورو.





وأضافت، أن فالفيردي المدير الفني لن يستعين باللاعب ضمن خطته بالموسم الجديد.