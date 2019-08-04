ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

برشلونة يحدد سعر كوتينيو للإعارة

الأحد 04/أغسطس/2019 - 07:33 ص
برشلونة يحدد سعر كوتينيو للإعارة
Advertisements
طباعة
محمد الصو
 
Advertisements

قرر نادي برشلونة الإسباني، التهاون في فكرة رحيل البرازيلي فيليب كوتينهو لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.


وأشارت بعض التقارير الصحفية اليوم، إلى أن البلوجرانا لا يمانع في رحيل اللاعب على سبيل الإعارة مقابل 25 مليون يورو.


وأضافت، أن فالفيردي المدير الفني لن يستعين باللاعب ضمن خطته بالموسم الجديد.


واختتمت، الفريق الكتالوني أصبح ينتظر العروض المقدمة للاعب لبحثها من أجل التعاقد مع أسماء جديدة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
5
x
ركلات جزاء
4
ميلان - إيطاليا
كأس السوبر الألماني
بوروسيا دورتموند
2
x
20:30
0
بايرن ميونيخ