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مدريد يجدد آماله بالتعاقد مع نيمار

الأحد 04/أغسطس/2019 - 07:31 ص
مدريد يجدد آماله بالتعاقد مع نيمار
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محمد الصو
 
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فتح نادي ريال مدريد الإسباني، خطا جديدا من المفاوضات مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للحصول على خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.


وقالت صحيفة "سكاي سبورت" إن إدارة مدريد، وضعت عدد من الأسماء للرحيل إلى الفريق الباريسي بالإضافة إلى مقابل مادي، للتعاقد مع اللاعب".


وأضافت الصحيفة، أن من ضمن الأسماء هو الكرواتي لوكا مودريتش واسمين آخرين يتحددوا في وقت لاحق".


وتابعت الصحيفة، "أزمة مدريد تكمن في عدم موافقة اللاعبين على الدخول بصفقات تبادلية، وهو ما يصعب موقفها تجاه اللاعب، إلا أنها مازالت تتمسك بأمل الحصول على خدماته بالموسم الجديد".


واختتمت الصحيفة، "باريس يطمح للتخلص من اللاعب، قبل يوم 10 أغسطس الجاري، وهو موعد إنطلاق الدوري الفرنسي".
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