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مبابي يحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان

الأحد 04/أغسطس/2019 - 07:29 ص
مبابي يحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان
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أحمد عصام
 
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حسم الشاب الفرنسي كيليان مبابي مستقبله مع فريقه باريس سان جيرمان، وذلك في تصريحات بعد مباراة الفريق ضد رين في نهائي كأس السوبر الفرنسي.


ونجح فريق باريس سان جيرمان في تحقيق اللقب على حساب رين، حيث فاز بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.


وقال مبابي في تصريحات صحفية : "ليست لدي رغبة في الرحيل من باريس سان جيرمان هذا الصيف، واسعى لتحقيق المزيد من البطولات مع الفريق".


وتابع : "تصريحاتي في الفترة الأخيرة كانت غامضة، وأريد أن اعتذر لجماهير ولاعبي الفريق في باريس عن تلك التصريحات في الفترة الماضية".
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