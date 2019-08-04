يونايتد يقترب من نجم برشلونة



وضع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، ضمن اهتماماته للحصول على خدماته بالصيف الجاري.





وقالت صحيفة "ذان صن البريطانية" إن اتجاه يونايتد للتعاقد مع راكيتيتش، جاء بعد فشل التعاقد مع برونو فرنانديز لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي، بالوقت الحالي.





وأضافت الصحيفة، أن فرنانديز بات قريبا من ريال مدريد الإسباني، بعد الدخول في الصفقة.