بوجبا على أعتاب ريال مدريد.. تعرف على التفاصيل
الأحد 04/أغسطس/2019 - 07:25 ص
محمد جمال
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قام الدولى الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي بإثارة الجدل حول إنتقاله لفريق ريال مدريد الإسبانى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
ونشر الدولى الفرنسي صورة عبر حسابه على موقع "سناب شات"، والتي جاء بها صورة تجمعه مع مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما وساعة رملية ودائرة بيضاء، بالإضافة إلى وجه تعبيري يضع يده على فمه مشيرًا بالصمت مما يؤكد إقترابه من الرحيل إلى مدريد .
ويذكر أن بوجبا يعد هو الهدف الرئبس للمدير الفنى لنادى ريال مدريد الإسبانى زين الدين زيدان، ولكن تتعنت إدارة اليونايتد فى بيع اللاعب وتطلب 160 مليون جنيه إسترلينى.
ونشر الدولى الفرنسي صورة عبر حسابه على موقع "سناب شات"، والتي جاء بها صورة تجمعه مع مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما وساعة رملية ودائرة بيضاء، بالإضافة إلى وجه تعبيري يضع يده على فمه مشيرًا بالصمت مما يؤكد إقترابه من الرحيل إلى مدريد .
ويذكر أن بوجبا يعد هو الهدف الرئبس للمدير الفنى لنادى ريال مدريد الإسبانى زين الدين زيدان، ولكن تتعنت إدارة اليونايتد فى بيع اللاعب وتطلب 160 مليون جنيه إسترلينى.
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