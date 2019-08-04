بوجبا على أعتاب ريال مدريد.. تعرف على التفاصيل

قام الدولى الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي بإثارة الجدل حول إنتقاله لفريق ريال مدريد الإسبانى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





ونشر الدولى الفرنسي صورة عبر حسابه على موقع "سناب شات"، والتي جاء بها صورة تجمعه مع مهاجم ريال مدريد ك ريم بنزيما وساعة رملية ودائرة بيضاء، بالإضافة إلى وجه تعبيري يضع يده على فمه مشيرًا بالصمت مما يؤكد إقترابه من الرحيل إلى مدريد .