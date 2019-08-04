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تفاصيل صغيرة تقرب ريال مدريد من أهم صفقاته

الأحد 04/أغسطس/2019 - 07:22 ص
تفاصيل صغيرة تقرب ريال مدريد من أهم صفقاته
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علاء خليف
 
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ذكرت تقارير صحفية أن نادى ريال مدريد الاسباني نجح في التوصل إلي اتفاق مع فان دى بيك، لاعب خط وسط فريق أياكس أمستردام الهولندى، للانتقال إلى استاد "سانتياجو برنابيو"، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن نادي ريال مدريد حسم صفقة فان دي بيك، بعد سلسلة من المفاوضات خلال الأيام الماضية، وذلك لتدعيم خط وسط الملكي في الموسم الكروي الجديد، بعد تعثر صفقة الفرنسي بول بوجبا لاعب اليونايتد.


وأكدت الصحيفة الاسبانية أن ريال مدريد سوف يدخل فى مفاوضات مع أياكس من أجل الاتفاق على صفقة انتقال لاعب الوسط الهولندى إلى "الميرنجى" هذا الصيف.


ويريد مسؤولو أياكس الاستغناء عن دى بيك للريال بسعر مناسب، لذلك من المتوقع أن يطلبوا مقابل مادى كبير من النادى الإسبانى مقابل إبرام هذه الصفقة، لا سيما بعد تألقه فى دورى أبطال أوروبا الموسم الماضى.
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