خطوة جديدة تقرب نيمار من برشلونة
الأحد 04/أغسطس/2019 - 07:19 ص
محمد جمال
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أثار النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الجدل خلال مباراة فريقه اليوم أمام رين فى لقاء السوبر الفرنسي والذى توج به باريس بعد الفوز بهدفين لهدف.
ولم يظهر على نيمار أى إحتفال بالأهداف خاصة هدف أنخيل دى ماريا الثانى والذى توج باريس باللقب وحتى فى إحتفالات التتويج بالكأس لم يحتفل مع زملائه مما دعى ماركو فيراتى لاعب الوسط أن يدفعه للإحتفال.
ويذكر أن نيمار أصبحت أيامه معدودة داخل صفوف الفريق الفرنسي بعدما طلب الرحيل من أجل العودة لبرشلونة مرة أخرى.
ولم يظهر على نيمار أى إحتفال بالأهداف خاصة هدف أنخيل دى ماريا الثانى والذى توج باريس باللقب وحتى فى إحتفالات التتويج بالكأس لم يحتفل مع زملائه مما دعى ماركو فيراتى لاعب الوسط أن يدفعه للإحتفال.
ويذكر أن نيمار أصبحت أيامه معدودة داخل صفوف الفريق الفرنسي بعدما طلب الرحيل من أجل العودة لبرشلونة مرة أخرى.
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