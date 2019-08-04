خطوة جديدة تقرب نيمار من برشلونة

أثار النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الجدل خلال مباراة فريقه اليوم أمام رين فى لقاء السوبر الفرنسي والذى توج به باريس بعد الفوز بهدفين لهدف.





ولم يظهر على نيمار أى إحتفال بالأهداف خاصة هدف أنخيل دى ماريا الثانى والذى توج بار يس باللقب وحتى فى إحتفالات التتويج بالكأس لم يحتفل مع زملائه مما دعى ماركو فيراتى لاعب الوسط أن يدفعه للإحتفال.