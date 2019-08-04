ريال مدريد يسرع عملية بيع نجمي الفريق
الأحد 04/أغسطس/2019 - 07:16 ص
محمد جمال
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أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن ريال مدريد يفكر فى التخلص من لاعبيه جاريث بيل والكولومبي خاميس رودريجيز من أجل إستقدام صفقات جديدة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ريال مدريد قرر التعاقد مع أحد اللاعبين بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي وهو الخيار الأول لدى المدير الفنى زين الدين زيدان وأيضاً لاعب أياكس آمستردام الهولندي فان دى بيك لتدعيم خط الوسط خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
وأشارت الصحيفة أن الحالة الوحيدة لصم اللاعبين معاً هو الإستغناء عن الويلزى جاريث بيل وخاميس رودريجيز من أجل وجود الأموال من بيع الثنائي.
وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ريال مدريد قرر التعاقد مع أحد اللاعبين بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي وهو الخيار الأول لدى المدير الفنى زين الدين زيدان وأيضاً لاعب أياكس آمستردام الهولندي فان دى بيك لتدعيم خط الوسط خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
وأشارت الصحيفة أن الحالة الوحيدة لصم اللاعبين معاً هو الإستغناء عن الويلزى جاريث بيل وخاميس رودريجيز من أجل وجود الأموال من بيع الثنائي.
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