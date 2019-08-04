ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تعرف على موعد حفل أصاله الرابع في السعودية

الأحد 04/أغسطس/2019 - 06:28 ص
تعرف على موعد حفل أصاله الرابع في السعودية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

تحيي الفنانة السورية أصالة  حفلا غنائيا ضخمًا في السعودية، ضمن فعاليات موسم الطائف.

وقالت أصالة عبر حسابها بموقع الصور "إنستجرام": "لمّ أُحصي ولمّ أعد لأنّني لا أحسب احتفالاتي مع أهلي، وقدّ كنتُ منّهم ولمّ أنقطع عنّهم، سواء عائلة جميلة صغيرة، أو أفراح أهلنا هناك، أو حفلات مسارح بدأتها وأرجو ألا يقطع لنا لقاء أنا معكم في الطّائف، كما كنتُ معكم".

يذكر أن حفل أصالة المرتقب يعد الرابع لها خلال 3 أشهر فقط، وذلك يوم 28 أغسطس الجارى.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
5
x
ركلات جزاء
4
ميلان - إيطاليا
كأس السوبر الألماني
بوروسيا دورتموند
2
x
20:30
0
بايرن ميونيخ