تعرف على موعد حفل أصاله الرابع في السعودية
الأحد 04/أغسطس/2019 - 06:28 ص
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تحيي الفنانة السورية أصالة حفلا غنائيا ضخمًا في السعودية، ضمن فعاليات موسم الطائف.
وقالت أصالة عبر حسابها بموقع الصور "إنستجرام": "لمّ أُحصي ولمّ أعد لأنّني لا أحسب احتفالاتي مع أهلي، وقدّ كنتُ منّهم ولمّ أنقطع عنّهم، سواء عائلة جميلة صغيرة، أو أفراح أهلنا هناك، أو حفلات مسارح بدأتها وأرجو ألا يقطع لنا لقاء أنا معكم في الطّائف، كما كنتُ معكم".
يذكر أن حفل أصالة المرتقب يعد الرابع لها خلال 3 أشهر فقط، وذلك يوم 28 أغسطس الجارى.
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