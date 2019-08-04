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أستاذ أمراض صدرية يكشف أهم التطعيمات اللازمة قبل الذهاب للحج

الأحد 04/أغسطس/2019 - 06:46 ص
أستاذ أمراض صدرية يكشف أهم التطعيمات اللازمة قبل الذهاب للحج
الدكتور عصام العيسوي
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور عصام العيسوي، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة الفيوم، إن هناك نوعين من التطعيمات يجب على الشخص الذي يؤدي مناسك الحج الحصول عليهما قبل السفر.

وأضاف "العيسوي"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن هذين التطعيمين هما تطعيم الحمى الشوكية، وتطعيم الإنفلونزا الموسمية.

وتابع أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة الفيوم، أن بعض الأشخاص يحتاجون إلى تطعيم الالتهاب الرئوي، لافتا إلى أن هذه التطعيمات يجب الحصول عليها قبل السفير بحوالي 10 إلى 15 يوما.

وشدد على أن من يعاني مرضا مزمنا يجب عليه الذهاب إلى الطبيب الخاص به قبل السفر.
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