أحمد سعدة يؤكد: علاقة عمرو خالد انتهت تماما بـ"صناع الحياة" منذ 2014
الأحد 04/أغسطس/2019 - 06:38 ص
نعيم يوسف
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قال أحمد سعدة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "صناع الحياة"، إن الداعية عمرو خالد خرج من المؤسسة منذ عام 2014، ورئيس مجلس أمناء المؤسسة حاليا هو المهندس عمرو حسيب.
وأضاف "سعدة"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن هناك العديد من المفكرين والشخصيات العامة في البلد موجودين في المؤسسة، وعمرو خالد ليس له أي علاقة بأي شيء داخل المؤسسة.
وأوضح أنهم يشاركون في مبادرة حياة كريمة من خلال تجهيز 10 قرى بالكامل، يوجد بهم حوالي 125 ألف أسرة، وهناك 5 آلاف متطوع يتحركون ويذهبون إلى الأسر، ويساعدوهم لكي يكونوا أكثر انتاجية وينشرون الأمل بين الناس.
وأضاف "سعدة"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن هناك العديد من المفكرين والشخصيات العامة في البلد موجودين في المؤسسة، وعمرو خالد ليس له أي علاقة بأي شيء داخل المؤسسة.
وأوضح أنهم يشاركون في مبادرة حياة كريمة من خلال تجهيز 10 قرى بالكامل، يوجد بهم حوالي 125 ألف أسرة، وهناك 5 آلاف متطوع يتحركون ويذهبون إلى الأسر، ويساعدوهم لكي يكونوا أكثر انتاجية وينشرون الأمل بين الناس.
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