تفاصيل صغيرة تقرب ريال مدريد من أهم صفقاته

ذكرت تقارير صحفية أن نادى ريال مدريد الاسباني نجح في التوصل إلي اتفاق مع فان دى بيك، لاعب خط وسط فريق أياكس أمستردام الهولندى، للانتقال إلى استاد "سانتياجو برنابيو"، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن نادي ريال مدر يد حسم صفقة فان دي بيك، بعد سلسلة من المفاوضات خلال الأيام الماضية، وذلك لتدعيم خط وسط الملكي في الموسم الكروي الجديد، بعد تعثر صفقة الفرنسي بول بوجبا لاعب اليونايتد.





وأكدت الصحيفة الاسبانية أن ريال مدريد سوف يدخل فى مفاوضات مع أياكس من أجل الاتفاق على صفقة انتقال لاعب الوسط الهولندى إلى "الميرنجى" هذا الصيف.