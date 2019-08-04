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صاحب عربة "الحواديت" الذي كرمه الرئيس السيسي: تكريمي يمثل نقطة ضوء على احتياجات الأطفال في المناطق البعيدة

الأحد 04/أغسطس/2019 - 06:29 ص
صاحب عربة الحواديت الذي كرمه الرئيس السيسي: تكريمي يمثل نقطة ضوء على احتياجات الأطفال في المناطق البعيدة
هيثم السيد
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نعيم يوسف
 
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قال هيثم السيد، صاحب عربة "الحواديت"، لتعليم أطفال القرى، إنه تم إبلاغه بعمل فيلم من أجل المؤتمر الوطني للشباب عنه، مضيفا: "مصدقتش وافتكرت حد بيهزر".

وأضاف "السيد"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن أكثر من شخص اتصل به للتأكيد عليه، وبعد الفيلم تم إخباره بأنه سيتم تكريمه في المؤتمر الوطني السابع للشباب.

وتابع أن التكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالنسبة له يمثل نقطة ضوء على الأطفال الموجودين في المناطق التي يذهب لها، واحتياجاتهم.
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