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بعد انقلاب سيارته في حادث مروع.. نجل شيبة ينشر صورة صادمة لإصابته

الأحد 04/أغسطس/2019 - 05:46 ص
بعد انقلاب سيارته في حادث مروع.. نجل شيبة ينشر صورة صادمة لإصابته
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نشر محمود نجل الفنان الشعبي أحمد شيبة، صورة للجروح بظهره، عد تعرضه لحادث انقلاب بسيارته.

ونشر صورًا على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للحادث معلقًا عليها: "شكرًا لكل واحد اتصل بيا ورديت عليه أو عبده رد عليع أو ما ردتش عليه".

وأضاف: "بس الحمد لله رب العالمين إن عربية تنقلب بيا 6 مرات وأطلع منها، لو فضلت أقول الحمد لله من هنا لحد آخر يوم في عمري مش هيكون كفاية".

وأشار إلى أن الحادث تسبب في إصابته بجروح كبيرة في الظهر بعد انقلاب السيارة 6 مرات.

ولفت الانتباه إلى أنه حاليًا يتلقى العلاج أحد المستشفيات في الإسكندرية، لإنقاذه من الجروح التي تعرض لها. 

بعد انقلاب سيارته في حادث مروع.. نجل شيبة ينشر صورة صادمة لإصابته
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