بعد انقلاب سيارته في حادث مروع.. نجل شيبة ينشر صورة صادمة لإصابته
الأحد 04/أغسطس/2019 - 05:46 ص
Advertisements
Advertisements
نشر محمود نجل الفنان الشعبي أحمد شيبة، صورة للجروح بظهره، عد تعرضه لحادث انقلاب بسيارته.
ونشر صورًا على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للحادث معلقًا عليها: "شكرًا لكل واحد اتصل بيا ورديت عليه أو عبده رد عليع أو ما ردتش عليه".
وأضاف: "بس الحمد لله رب العالمين إن عربية تنقلب بيا 6 مرات وأطلع منها، لو فضلت أقول الحمد لله من هنا لحد آخر يوم في عمري مش هيكون كفاية".
وأشار إلى أن الحادث تسبب في إصابته بجروح كبيرة في الظهر بعد انقلاب السيارة 6 مرات.
ولفت الانتباه إلى أنه حاليًا يتلقى العلاج أحد المستشفيات في الإسكندرية، لإنقاذه من الجروح التي تعرض لها.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- أحمد شيبة يتعرض لحادث سير مروع (صورة)
- أحمد شيبة ينجو من الموت بعد تعرضه لحادث سيارة (صورة)
- مصرع 3 شباب في حادث مروع بالمنوفية
- عاجل.. إصابة 5 أشخاص في حادث مروع على صحراوي الإسماعيلية
- نجم الزمالك يتعرض لحادث سير مروع (صورة)
- خالد تاج الدين يتعرض لحادث سير مروع.. وتهشم سيارته بعد انقلابها (صورة)
- حادث مروع أمام سينما رينيسانس السويس (صور)
- نجل أحمد شيبة يتعرض لحادث سير مروع بعد انقلاب سيارته 6 مرات