بعد انقلاب سيارته في حادث مروع.. نجل شيبة ينشر صورة صادمة لإصابته

ونشر صورًا على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للحادث معلقًا عليها: "شكرًا لكل واحد اتصل بيا ورديت عليه أو عبده رد عليع أو ما ردتش عليه".





وأضاف: "بس الحمد لله رب العالمين إن عربية تنقلب بيا 6 مرات وأطلع منها، لو فضلت أقول الحمد لله من هنا لحد آخر يوم في عمري مش هيكون كفاية".