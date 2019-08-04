استشاري تغذية تكشف الأطعمة التي تؤدي للكسل وتنصح بأخرى تزيد النشاط والطاقة
الأحد 04/أغسطس/2019 - 06:31 ص
نعيم يوسف
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حذرت الدكتورة رحاب عبدالمجيد، استشاري تغذية علاجية، من زيادة الوزن للسيدات مؤكدة أن مسألة انقطاع الطمث تدؤي إلى قلة حرق الدهون ما يزيد الوزن، ونصحت السيدات بكثرة الحركة حتى لو "بتعمل شغل البيت".
وكشفت في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBCمصر"، الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن الطعام المشبع بالدهون، وقلة تناول الطعام، وأيضا زيادة تناول الطعام، جميعها تؤدي إلى الكسل.
ونصحت بتناول الفول مع الخبز البلدي، في وجبة الإفطار، وأيضا البقول والشوفان، لافتة إلى أن هناك أطعمة تزيد النشاط مثل النشويات المركبة، وأيضا الموز والمكسرات.
وكشفت في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBCمصر"، الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن الطعام المشبع بالدهون، وقلة تناول الطعام، وأيضا زيادة تناول الطعام، جميعها تؤدي إلى الكسل.
ونصحت بتناول الفول مع الخبز البلدي، في وجبة الإفطار، وأيضا البقول والشوفان، لافتة إلى أن هناك أطعمة تزيد النشاط مثل النشويات المركبة، وأيضا الموز والمكسرات.
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