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عائلة بوجبا تبحث عن منزل في مدريد

الأحد 04/أغسطس/2019 - 05:38 ص
عائلة بوجبا تبحث عن منزل في مدريد
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أحمد عصام
 
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بدأت عائلة اللاعب الفرنسي بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في البحث عن منزل في مدينة مدريد، وذلك لإقتراب اللاعب للانتقال إلى صفوف الفريق الملكي في الصيف الجاري.


ورفض بوجبا السفر مع الفريق لخوض المباراة الودية أمام فريق ميلان، وذلك قبل بداية الموسم الكروي في انجلترا بأسبوع وحيد.


وسيفتتح مانشستر يونايتد موسمه في البريميرليج، عندما يلتقي مع فريق تشيلسي على ملعب الأولدترافورد.
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