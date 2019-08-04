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الإسماعيلي يتعاقد مع لاعب دمنهور

الأحد 04/أغسطس/2019 - 05:35 ص
الإسماعيلي يتعاقد مع لاعب دمنهور
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نجح مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان فى التعاقد مع اللاعب حمد الزوي ظهير أيسر فريق دمنهور بعد ترشيحه من قبل اللجنة الفنية بالنادى الاسماعيلى.


كان اللاعب قد نال إستحسان اللجنة التى حرصت على متابعته فى أكثر من لقاء فى الموسم المنقضى لتقوم بترشيحة لمجلس الادارة و لجنة التعاقدات فى النادى .


ونجح محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات فى اقناع اللاعب بالإنضمام للفريق بعد تلقيه عدد من العروض من أندية الدورى ، شارك اللاعب فى تدريبات الفريق ونال إشادة الجهاز الفنى بقيادة المدير الفنى محمود جابر والذى أكد ان اللاعب ينتظره مستقبل كبير .

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