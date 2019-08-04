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"إنساي" للأسطورة والمعلم تستمر في حصد ملايين المشاهدات

الأحد 04/أغسطس/2019 - 04:31 ص
إنساي للأسطورة والمعلم تستمر في حصد ملايين المشاهدات
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تمكن كليب أغنية "إنساي" الجديدة للفنان محمد رمضان، والذي يشاركه في غناءها المطرب المغربي سعد لمجرد، من تحقيق أكثر من 64,418,554 مشاهدة وذلك منذ طرحها بالقناة الرسمية الخاصة برمضان بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" في 8 يوليو الماضي وحتى الآن.

واحتلت الأغنية منذ إطلاقها صدارة قائمة ترند بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، غير أنها فقدت المركز الأول لصالح فيديوهات أخرى.

يذكر أن آخر أعمال رمضان الفنية فقد طرح أغنية "بابا"، والأغنية من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامى المصرى وإخراج أحمد عبد الواحد.

أما آخر أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك نجيبك" وهي من كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، ومن توزيع دي جي فان.

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