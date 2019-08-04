ننشر حركة التنقلات الداخلية في مديرية أمن جنوب سيناء (أسماء)





اعتمد اللواء محمد خريصة، مدير أمن جنوب سيناء، حركة تنقلات لرؤساء مباحث مراكز وأقسام الشرطة داخل المحافظة، والمنتدبين خارجها.





وشملت الحركة ما يلي:





1- نقل اللواء شريف محمد عطية التلواني من مديرية أمن الإسكندرية، إلى مدير إدارة تأمين المناطق السياحية في شرم الشيخ.





2- العميد عبد الرحمن مأمون، مديرا لتأمين الطرق والأفواج السياحية.





3- نقل العميد محمود شفيق إبراهيم من مديرية أمن المنيا، إلى مفتش شرطة دهب.





4- نقل العميد محمود صلاح الدين محمود من مديرية أمن جنوب سيناء، إلى رئيس قسم الانضباط وحقوق الإنسان.





5- نقل العميد هادي عبد الله فتح الله من مديرية أمن أسوان، إلى مدير ادارة شرطة النجدة بجنوب سيناء.





6- نقل العميد السيد عز الرجال من مديرية أمن أسوان، إلى مفتش شرطة طابا.





7- نقل العقيد أحمد فتحي عبد العال من الإدارة العامة للنظم والمعلومات، إلى وكيل إدارة المرور في جنوب سيناء.





8- نقل أشرف السيد المحروس من مديرية أمن بني سويف، إلى نائب مأمور قسم شرطة رأس سدر.





9- نقل العقيد أحمد عاصم عبد العال من مديرية أمن الإسكندرية، إلى مفتش شرطة نويبع.





10- نقل العقيد معتز عبد المحسن من الإدارة العامة لتصاريح العمل، إلى نائب مأمور شرطة دهب.





11- نقل العقيد أحمد فتحي عبد العال من الإدارة العامة للنظم ومعلومات المرور بالقاهرة، إلى وكيل إدارة مرور جنوب سيناء.





12- نقل المقدم أحمد فرج كامل من مديرية أمن الدقهلية، إلى رئيس مباحث نويبع.





13- الرائد تركي عبد الحميد تركي، رئيس مباحث دهب.





14- نقل العميد هشام عبد الحميد من قسم شرطة نويبع، إلى قسم شرطة أبوزنيمة.





15- العميد أحمد رجب، مفتش مباحث نويبع.



