مانشستر يونايتد يستهدف نجم برشلونة

ذكرت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة الاسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن مانشستر يونايتد يسعي لضم "راكيتيتش" بعدما اقترب من خسارة برونو فرنا نديز، نجم سبورتينج لشبونة، بعد أن كان الشياطين الحمر على أعتاب إتمام الصفقة لصالحه.





ودخل ريال مدريد وتوتنهام مؤخرًا في مفاوضات جادة للتعاقد فرنانديز في الميركاتو الصيفي مما صعب مهمة اليونايتد في الحصول على خدمات اللاعب، ودفع إدارة النادي للتوجه نحو ضم "راكيتيتش".