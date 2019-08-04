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نجم الأهلي يطلب الرحيل

الأحد 04/أغسطس/2019 - 04:31 ص
نجم الأهلي يطلب الرحيل
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ذكرت تقارير صحفية أن ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، يرغب في الرحيل عن النادي بشكل نهائي هذا الصيف، وذلك بعد استبعاده من القائمة الإفريقية للفريق.


وسيطرت حالة من الغضب علي "ناصر" بعد استبعاده من القائمة الإفريقية للفريق بالموسمالجديد، وبدأ التفكير في الرحيل عن القلعة الحمراء هذا الصيف.


ويقوم الجهاز الفني للأحمر بمحاولات لإقناع اللاعب بالعدول عن قراره بالرحيل والاستمرار مع الأهلي، أو حتي الرحيل على سبيل الإعارة.
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