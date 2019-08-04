نجم الأهلي يطلب الرحيل

ذكرت تقارير صحفية أن ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، يرغب في الرحيل عن النادي بشكل نهائي هذا الصيف، وذلك بعد استبعاده من القائمة الإفريقية للفريق.





وسيطرت حالة من الغضب علي "ناصر" بعد استبعاده من القائمة الإفريقية للفريق بالموسم الجديد، وبدأ التفكير في الرحيل عن القلعة الحمراء هذا الصيف.