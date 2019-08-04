"شمس بحر" لـ"واما" تقترب من تسجيل نصف مليون مشاهدة (فيديو)

أطلق فريق "واما"، الغنائي أغنيته الجديدة "شمس بحر" التي تنضم إلى ألبومهم الجديد "الصيف ابتدى".





وحققت الأغنية منذ إطلاقها أول أمس وحتى الآن أكثر من 469,533 مشاهدة عبر يوتيوب من إطلاقها في 25 يوليو الجاري.





"شمس بحر" من كلمات تامر حسين وألحان خالد عز وتوزيع نادر حمدي.



