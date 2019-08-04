ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"شمس بحر" لـ"واما" تقترب من تسجيل نصف مليون مشاهدة (فيديو)

الأحد 04/أغسطس/2019 - 03:59 ص
شمس بحر لـواما تقترب من تسجيل نصف مليون مشاهدة (فيديو)
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

أطلق فريق "واما"، الغنائي أغنيته الجديدة "شمس بحر" التي تنضم إلى ألبومهم الجديد "الصيف ابتدى".

وحققت الأغنية منذ إطلاقها أول أمس وحتى الآن أكثر من 469,533 مشاهدة عبر يوتيوب من إطلاقها في 25 يوليو الجاري.

"شمس بحر" من كلمات تامر حسين وألحان خالد عز وتوزيع نادر حمدي.

ومن المقرر صدوره الألبوم الشهر المقبل لينافس ضمن سباق موسم الصيف وسط مجموعة من كبار نجوم الساحة الفنية.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
5
x
ركلات جزاء
4
ميلان - إيطاليا
كأس السوبر الألماني
بوروسيا دورتموند
2
x
20:30
0
بايرن ميونيخ