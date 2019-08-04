مصرع خمسة أشخاص في زلزال قوي ضرب إندونيسيا

قضى خمسة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون بجروح جراء زلزال قوي وقع قبالة ساحل جزيرة جاوا الإندونيسية ما أدى إلى إطلاق تحذير وجيز من تسونامي.





ووقع الزلزال البالغة شدته 6,9 درجات مساء الجمعة وتسبب بفرار الأهالي من منازلهم، خصوصا في العاصمة جاكرتا، إلى الشارع.





وحذّر مسؤولون في وكالة إدارة الكوارث الوطنية من أن الزلزال يمكن أن يتسبب بموجات تسونامي قد يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار. لكن التحذير ألغي بعد بضع ساعات.





وقضى ثلاثة اشخاص نتيجة تعرّضهم لأزمات قلبية أثناء حدوث الزلزال، وفق ما قال السبت المتحدث باسم اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث اغوس ويبوو. وقتل رابع بسبب سقوطه خلال هربه من منزله، بينما قضى خامس من جراء نوبة هلع. وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن مصرع 4.





وأصيب أربعة أشخاص بجروح فيما تم إجلاء أكثر من ألف شخص إلى مراكز إيواء موقتة.





وقالت الوكالة المذكورة إنّ أكثر من مئتي مبنى أصيبت بأضرار، فيما دُمّر 13 منزلا.





وروى عيسى (69 عاماً) خلال وجوده في ملجأ في باندغلانغ في جنوب غرب جافا، "كان الضجيج أشبه بصوت الرعد. كما لو أنّ هناك طائرة فوق رؤوسنا. ارتعبت وبدأت أركض".





وتشهد إندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا متكررا بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تتصادم الصفائح التكتونية.





وفي العام الماضي أدى زلزال بلغت قوته 7,5 درجات، وتبعه تسونامي، في بالو بجزيرة سولاويسي إلى مقتل أكثر من 2200 شخص وفقدان الآلاف.





وفي ديسمبر 2004، وقع زلزال مدمر بقوة 9,1 درجات قبالة سواحل سومطرة وتسبب بموجة تسونامي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف في منطقة المحيط الهندي، بينهم 170 ألفا في إندونيسيا.



