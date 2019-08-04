تعرف على السيرة الذاتية لـ"ميسي العرب" المنضم للإسماعيلي

بلاد الرافدين لطالما أنجبت العديد من النجوم العراقيين ممن كانت لهم بصفة على الساحة الرياضية ،ويأتى فى مقدمتهم همام طارق الوافد الجديد للدراويش.

وأتم الإسماعيلى التعاقد بصفة رسمية مع العراقى الموهوب صاحب الــ23 عام والذى يجيد اللعب فى مركزى صانع الألعاب والجناح املا فى زيادة الفاعلية الهجومية للدراويش.

وعلى خلفية ذلك نستعرض مسيرة وأرقام اللاعب فى التقرير التالى ..

نبذه عن اللاعب الملقب بـ”ميسى العرب”…

-ولد همام طارق بالعاصمة بغداد فى يوم 10 فبراير عام 1996 حيث بدأ مشواره فى القوة العراقى بقطاع الناشئين والفريق الأول حتى عام 2014 ، ثم انتقل بعدها لشباب اهلى دبى الاماراتى قبل أن يتخللها فترة إعارة لنادى الظفرة الإماراتى ، ثم عاد لناديه الأصلى مجددا القوة العراقى والذى قام بشرائه موسم 2016-2017 ، وانضم بعدها لصفوف استقلال طهران الايرانى وهى آخر محطاته قبل ارتداء قميص الدراويش.





-ومثل النجم العراقى منتخب بلاده تحت 23 و20 عام ثم اصبح لاعبا بالمنتخب العراقى الأول فى عام 2012 وخاض ما يزيد عن 70 مباراة بقميص منتخب بلاده بمختلف الأعمار السنية.





احصائيات اللاعب على حسب البطولات …

-الدورى الإيرانى الممتاز .. لعب مع الإستقلال 14 مباراة مقسمين بنحو 9 مباريات اساسي و5 احتياطيب واقع 895 دقيقة ، سجل فيهم هدف واحد وصنع مثله.





-دورى الخليج العربى .. لعب 20 مواجهة مع الظفرة الإماراتى بواقع 1727 دقيقة ،أحرز خلالهم هدفين ونال بطاقتين صفراوتين.





-كأس الاتحاد الأسيوى .. لعب مع القوة العراقى 7 لقاءات بواقع 628 دقيقة وسجل خلالهم 3 أهداف ونال بطاقتين صفراوتين.





-دورى أبطال أسيا .. لعب مع الاستقلال 3 مباريات بواقع 174 دقيقة سجل فيهم هدف واحد .





-كأس إيران .. شارك فى مواجهة واحدة.





-على الصعيد الدولى شارك فى بطولات عدة شملت (تصفيات أسيا لكأس العالم “3 مباريات” – دورة الألعاب الأوليمبية “3 لقاءات” -كأس العالم للناشئين “7 لقاءات” وغيرها من المنافسات).





ألقاب اللاعب مع الأندية ..

– دورى الخليج العربى مع الأهلى الاماراتى موسم 2013-2014 .





-كأس المحترفين وكأس السوبر مع الأهلى ووصيف كأس رئيس الدولة فى الإمارات موسم 2013-2014 .

-الدورى العراقى مع القوة موسم 2016-2017 والوصيف الموسم الذى اعقبه وبلوغ المباراة النهائية لبطولة منطقة غرب آسيا .





-كأس الاتحاد الأسيوى موسم 2016-2017 .





-وصيف كأس الخليج مع منتخب العراق عام 2013.