تركي آل الشيخ يكشف شعوره بعد شراء ألميريا الإسباني

عبر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن سعادته بعد شراء نادي الميريا الإسباني مؤكداً الى أنه سيبذل قصارى جهده لانجاح هذه التجربة.



