مفاجأة.. نيمار ينتقل لصفوف الإسماعيلي

نجح مجلس ادارة نادى الإسماعيلي فى التعاقد مع خليل حجى نيمار ناشئ الزمالك السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة خمس سنوات قادمة.





يذكر أن االاعب قد رحل عن الزمالك من أجل الاحتراف وخضع لفترة معايشة مع روما الإيطالى، لكن لم يكتمل الأمر بسبب قوانين خاصة بأعداد من هم تحت السن فى فريق العاصمة الإيطالية، ليرحل اللاعب إلى سويسرا، وانضم خليل حجى بعد ذلك إلى فريق زيوريخ، ولعب لأندية الإفريقى والنجم الساحلى لكن لم تكتمل مسيرته خارج مصر.

وتعاقد الإسماعيلي مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى.

ورحل عن الاسماعيلي كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولي للأهلي وابراهيم عبد الخالق للانتاج الحربي وطارق طه لبيراميدز.