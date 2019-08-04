"سبورت" تكشف عن اتفاق جديد بين برشلونة وباريس بشأن نيمار

أشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عبر غلافها الصادر اليوم الأحد إلى أن إدارتي ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان يدرسان موقف البرازيلي نيمار في ظل رغبته في الرحيل عن ناديه الفرنسي.





وقالت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان وبرشلونة يدرسان خيار إعارة نيمار ولكن بدون خيار شراء إلزامي، حتى يتمكن البرازيلي من اللعب مع البلوجرانا حالياً.



