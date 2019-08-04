"سبورت" تكشف عن اتفاق جديد بين برشلونة وباريس بشأن نيمار
الأحد 04/أغسطس/2019 - 03:07 ص
مني العوضي
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أشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عبر غلافها الصادر اليوم الأحد إلى أن إدارتي ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان يدرسان موقف البرازيلي نيمار في ظل رغبته في الرحيل عن ناديه الفرنسي.
وقالت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان وبرشلونة يدرسان خيار إعارة نيمار ولكن بدون خيار شراء إلزامي، حتى يتمكن البرازيلي من اللعب مع البلوجرانا حالياً.
وكان نيمار قد أعلن رغبته صريحةً في الرحيل عن باريس سان جيرمان في الصيف الحالي في ظل علاقته المتوترة مع ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي.
ويسعى نادي برشلونة لضم اللاعب من أجل تدعيم خط هجومه فمن المتوقع أن يلعب إرنستو فالفيردي بالرباعي الأمامي (ليونيل ميسي، لويس سواريز، أنطوان جريزمان، نيمار) في تشكيلته.
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