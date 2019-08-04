ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"سبورت" تكشف عن اتفاق جديد بين برشلونة وباريس بشأن نيمار

الأحد 04/أغسطس/2019 - 03:07 ص
سبورت تكشف عن اتفاق جديد بين برشلونة وباريس بشأن نيمار
Advertisements
طباعة
مني العوضي
 
Advertisements

أشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عبر غلافها الصادر اليوم الأحد إلى أن إدارتي ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان يدرسان موقف البرازيلي نيمار في ظل رغبته في الرحيل عن ناديه الفرنسي.


وقالت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان وبرشلونة يدرسان خيار إعارة نيمار ولكن بدون خيار شراء إلزامي، حتى يتمكن البرازيلي من اللعب مع البلوجرانا حالياً.


وكان نيمار قد أعلن رغبته صريحةً في الرحيل عن باريس سان جيرمان في الصيف الحالي في ظل علاقته المتوترة مع ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي.


ويسعى نادي برشلونة لضم اللاعب من أجل تدعيم خط هجومه فمن المتوقع أن يلعب إرنستو فالفيردي بالرباعي الأمامي (ليونيل ميسي، لويس سواريز، أنطوان جريزمان، نيمار) في تشكيلته.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
5
x
ركلات جزاء
4
ميلان - إيطاليا
كأس السوبر الألماني
بوروسيا دورتموند
2
x
20:30
0
بايرن ميونيخ