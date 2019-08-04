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عرض "جوازة مرتاحة" لريم البارودي في عيد الأضحى لجمهور الإسكندرية

الأحد 04/أغسطس/2019 - 02:57 ص
عرض جوازة مرتاحة لريم البارودي في عيد الأضحى لجمهور الإسكندرية
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قرر القائمون على "جوازة مرتاحة" للفنانة ريم البارودي عرض المسرحية فى الإسكندرية فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك.

وحققت المسرحية نجاحًا كبيرًا، خلال الفترة الماضية، حيث عرضت لمدة شهر على أحد المسارح بمدينة الغردقة ولاقت هناك إقبالا جماهيريا كبيرا .

مسرحية "جوازة مرتاحة" بطولة ريم البارودي، أحمد صفوت، منة عرفة، هشام إسماعيل، ومن إخراج محمد جبر.

 

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